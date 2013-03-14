У Лиговского путепровода нашли немецкую противотанковую мину

Снаряд был в состоянии сильной коррозии.

В Кировском районе Петербурга в минувшую субботу, 21 августа, нашли противотанковую минут времен ВОВ. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области.

Во время реконструкции путепровода экскаватор откапал мину немецкого производства TMi-35. Снаряд был в состоянии сильной коррозии. На место происшествия оперативно прибыла группа разминирования ОМОНа Росгвардии.

Позже боеприпас был вывезен на специальный полигон и уничтожен.

Ранее в сентябре завершится реконструкция Лиговского путепровода.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов