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У Лиговского путепровода нашли немецкую противотанковую мину
Сегодня, 21:28
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У Лиговского путепровода нашли немецкую противотанковую мину

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Снаряд был в состоянии сильной коррозии.

В Кировском районе Петербурга в минувшую субботу, 21 августа, нашли противотанковую минут времен ВОВ. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области. 

Во время реконструкции путепровода экскаватор откапал мину немецкого производства TMi-35. Снаряд был в состоянии сильной коррозии. На место происшествия оперативно прибыла группа разминирования ОМОНа Росгвардии.

Позже боеприпас был вывезен на специальный полигон и уничтожен. 

Ранее в сентябре завершится реконструкция Лиговского путепровода.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов

Теги: боеприпас вов, лиговский путепровод, саперы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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