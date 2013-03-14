У Лиговского путепровода нашли немецкую противотанковую мину

В Кировском районе Петербурга в минувшую субботу, 21 августа, нашли противотанковую минут времен ВОВ. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области.
Во время реконструкции путепровода экскаватор откапал мину немецкого производства TMi-35. Снаряд был в состоянии сильной коррозии. На место происшествия оперативно прибыла группа разминирования ОМОНа Росгвардии.
Позже боеприпас был вывезен на специальный полигон и уничтожен.
Ранее в сентябре завершится реконструкция Лиговского путепровода.
Фото: ВКонтакте / Максим Соколов
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