Саперы "Юга" обезвредили порядка 14 видов взрывных устройств в ДНР

Военнослужащие ежедневно исследуют местность на наличие взрывоопасных предметов.

Российские инженерные подразделения, обезвреживая освобожденные территории Донецкой Народной Республики, столкнулись с 14 видами различных взрывных устройств противника. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. В ежедневном режиме военнослужащие проводят очистку земли от взрывоопасных предметов ВСУ. При помощи современных миноискателей ведется разведка местности, разминируются дороги, лесополосы и бывшие опорные пункты армии киевского режима.

Зачастую попадаются схроны противника, неразорвавшиеся снаряды, сбросы. Бойцам приходилось обезвреживать различные виды мин как советского образца, так и иностранного производства, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. пресс-служба Минобороны России

Старший сапер с позывным "Солдат" объяснил СМИ, что в ДНр встречается практически все - начиная от противопехотных кассетных мин и заканчивая боеприпасами Javelin американского производства. Он пояснил, что бойцы разминировали противотанковые мины, противопехотные большие мины, например, МОН-200, самодельные взрывные устройства, "лепестки", так называемые ПФМ и колокольчики - это кассетные боеприпасы натовского образца осколочно-фугасные.

ВС РФ освободили населенный пункт Журавка Сумской области.

Фото и видео: Минобороны России