Российские военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Журавка, расположенный на территории Сумской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Северной" группировки войск в ходе наступательных мероприятий в зоне проведения специальной военной операции.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
пресс-служба Минобороны России
Дополнительно наши бойцы нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области. За минувший день ВСУ лишились свыше 420 человек личного состава убитыми и ранеными, бронированного транспортера, двух бронированных машин, 12 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и четырех минометов, двух пунктов управления беспилотниками.
Дроны "Рубикона" уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье.
Фото: Минобороны России
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