Задача выполнена бойцами "Севера" в ходе СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Журавка, расположенный на территории Сумской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Северной" группировки войск в ходе наступательных мероприятий в зоне проведения специальной военной операции.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. пресс-служба Минобороны России

Дополнительно наши бойцы нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области. За минувший день ВСУ лишились свыше 420 человек личного состава убитыми и ранеными, бронированного транспортера, двух бронированных машин, 12 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и четырех минометов, двух пунктов управления беспилотниками.

Дроны "Рубикона" уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье.

Фото: Минобороны России