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Дроны "Рубикона" уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

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Беспилотники атаковал цели противника, расположенные в российском приграничье.

Российские FPV-дроны ликвидировали живую силу и технику Вооруженных сил Украины, размещенную на территории приграничных районах Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны, разместив в собственном Telegram-канале оперативные кадры проведенной работы военнослужащих. Известно, что боевая задача была выполнена расчетом отечественных беспилотных летательных аппаратов при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" в рамках проведения специальной военной операции.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения живой силы и военной техники ВСУ в приграничных районах Курской области расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон"

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: дальность "Ураганов" позволяет атаковать тыл ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, беспилотники, всу, курская область, минобороны, рубикон, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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