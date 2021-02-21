Дроны "Рубикона" уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

Беспилотники атаковал цели противника, расположенные в российском приграничье.

Российские FPV-дроны ликвидировали живую силу и технику Вооруженных сил Украины, размещенную на территории приграничных районах Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны, разместив в собственном Telegram-канале оперативные кадры проведенной работы военнослужащих. Известно, что боевая задача была выполнена расчетом отечественных беспилотных летательных аппаратов при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" в рамках проведения специальной военной операции.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения живой силы и военной техники ВСУ в приграничных районах Курской области расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: дальность "Ураганов" позволяет атаковать тыл ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России