Дроны "Рубикона" уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

Российские FPV-дроны ликвидировали живую силу и технику Вооруженных сил Украины, размещенную на территории приграничных районах Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны, разместив в собственном Telegram-канале оперативные кадры проведенной работы военнослужащих. Известно, что боевая задача была выполнена расчетом отечественных беспилотных летательных аппаратов при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" в рамках проведения специальной военной операции.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения живой силы и военной техники ВСУ в приграничных районах Курской области расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон"
пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны: дальность "Ураганов" позволяет атаковать тыл ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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