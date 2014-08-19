Минобороны: дальность "Ураганов" позволяет атаковать тыл ВСУ

Артиллеристы из ВДВ выполнили задачу в курском приграничье.

Высокая дальность и большая площадь поражения российской реактивной системы залпового огня "Ураган" дают возможность военнослужащим атаковать тыловые районы Вооруженных сил Украины, нарушая их пути снабжения. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена артиллерийской бригадой ВДВ на территории приграничного района в Курской области, расположенном в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее расчет комплекса БПЛА вскрыл передвижение техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей противника от подразделений беспилотной авиации и уточнения данных, полученных от разведки, отечественные РСЗО нанесли удар. БПЛа проводили корректировку стрельбы, а также в режиме реального времени передали результаты попадания по цели. Известно, что бойцы применили осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронированной технике и живой силе армии киевского режима.

Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников не позволили подкреплениям украинских националистов приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника. пресс-служба Минобороны России

Военные группировки "Юг" уничтожили два танка и две БМП ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России