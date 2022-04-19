Военные группировки "Юг" уничтожили два танка и две БМП ВСУ

Беспилотники точным попаданием поразили технику ВСУ на краматорско-дружковском направлении.

Российские военнослужащие ликвидировали два танка и две боевых машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена операторами FPV-дронов от 200-й отдельной мотострелковой бригады при "Южной" группировке войск в ходе успешных действий на краматорско-дружковском направлении, расположенном в зоне проведения специальной военной операции.

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Отечественная разведка с помощью беспилотников увидела район сосредоточения техники противника. Техника ВСУ находились в укрытиях одной из лесополос. Она была уничтожена точными ударами с нескольких дронов. Пямые попадания снарядов привели к детонации боевого запаса, расположенного внутри танков и БМП противника.

"Мста-Б" уничтожила наблюдательный пункт с личным составом ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России