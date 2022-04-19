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"Мста-Б" уничтожила наблюдательный пункт с личным составом ВСУ в Запорожской области

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"Днепр" выполнил задачу на ореховском направлении СВО.

Российский боевой расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" при артиллерийском подразделении группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Ликвидированы до пяти украинских солдат. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена группировкой войск "Днепр" представителями 42-й мотострелковой дивизии в ходе проведения специальной военной операции на ореховском направлении. 

Точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника.

пресс-служба Минобороны России

Гаубицы "Мста-Б" демонстрируют высокую эффективность в сдерживании противника, так как  играют ключевую роль в блокировании маневров войск противника, а также нейтрализации важных элементов оборонительных позиций Вооруженных сил Украины, контрбатарейной борьбе и ликвидации скоплений личного состава армии киевского режима.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, минобороны, мста-б, ореховское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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