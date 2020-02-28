Риттер: Украина атакует БПЛА Москву и Петербург из-за осознания своего проигрыша

Американский эксперт заметил, что ВСУ не могут эффективно сражаться с ВС РФ.

Киевский режим активно применяет беспилотники по Москве и Санкт-Петербургу, потому что осознает свой проигрыш в вооруженном противостоянии с Вооруженными силами России. Вместе с этим Украина также хочет втянуть Запад в конфликт. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для новостного агентства "ТАСС". Таким образом иностранный специалист ответил на вопрос СМИ о том, целесообразно ли для ВСУ усиливать атаки дронами по столице России.

Они знают, что проигрывают. Им нужно, чтобы что-то резко изменилось. Им нужно, чтобы Запад напрямую вступил на их стороне. Им нужно, чтобы Европа предоставила авиацию, военную поддержку, а может быть, даже ввела сухопутные войска. Им нужно, чтобы США изменили свою позицию и сказали: "Мы поддерживаем Украину". Скотт Риттер, эксперт

Эксперт добавил, что Европа и США смогут втянуться в конфликт только в том случае, "если Россия ответит Украине очень жестко и масштабно".

