"Завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в борьбе с Ираном

Скотт Риттер объяснил, чем закончится вмешательство Франции в конфликт на Ближнем Востоке.

Французские планы по развертыванию собственной миссии в Ормузском проливе оказались глупостью, так как они лишь усложнят военное планирование и только приблизят проигрыш вашингтонской администрации в вооруженном конфликте с Ираном. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Эксперт заметил, что такое молниеносное изменение планов Пентагона и западных стран в регионе говорит мировому сообществу об их проигрыше в борьбе с Тегераном. Сейчас в военном измерении преимущество и инициатива остается за Исламской Республикой, по словам Скотта Риттера.

О-ля-ля, французы вмешаются. Это все меняет. Боже мой, Макрон, какой же он военный гений! Иран завтра капитулирует! Это все глупости. <…> Включение Франции в операцию, на мой взгляд, только ослабляет аргументы в пользу военного вмешательства, поскольку Париж не обладает никакими военными возможностями. Это имеет значение. Участие Франции в войне с США только осложнит планирование. Скотт Риттер, эксперт

Скот Риттер добавил, что на Ближнем Востоке американские военнослужащие меняли свой план войны с Ираном пять или шесть раз. А Иран не менял ничего.Пока Вашингтон реагирует на действия противника, Тегеран продолжает вести себя агрессивно. Эксперт добавил, что когда страна начинает реагировать, то речь идет о проигрыше.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen