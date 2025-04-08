В ДНР штурмовикам помогли танковые подразделения и погодные условия.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки войск рассказали об освобождении населенного пункта Днепроэнергия, расположенного в Донецкой Народной Республике от боевиков Вооруженных сил Украины. В министерстве по обороне страны в социальных сетях уточнили, что задача выполнена 8 апреля. В профильном ведомстве указали, что командование из киевского режима оставило позиции без материального снабжения, бросив мобилизованных солдат. В сражениях противник лишился до 160 своих бойцов, а также пяти орудий полевой артиллерии, двух бронированных машин, трех автомобилей, двух 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства и двух украинских САУ "Богдана".

Противник бросил своих мобилизованных с минимальным запасом провизии, приказав держать позиции до конца. Когда мы пришли, многие сами сдавали оружие и выходили с поднятыми руками. Они были рады нашему появлению — их командование даже не планировало эвакуацию. Просто приказали сидеть и удерживать позиции до самого конца. боец ВС РФ из штурмового подразделения с позывным "Кот"

Известно, что значимую роль в освобождении Днепроэнергии сыграли представители танковых подразделений, в задачу которых входила не только огневая поддержка штурмовиков, но также и преодоление минных полей. В работе нашим бойцам помогли погодные условия, потому что из-за нулевой видимости при снеге, тумане и дождях ВСУ не могли видеть боевые машины "Востока". Разведка противника не смогла засечь наступление, поэтому атака получилась внезапной для врага.

Напомним, что 12 марта стало известно об освобождении населенных пунктов Днепроэнергия и Новомарково в ДНР. На опубликованных кадрах от министерства по обороне видно, как именно российская армия наносила поражение живой силе противника, а также бронированной технике и складам боеприпасов армии киевского режима.

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Фото и видео: Минобороны России