"Днепр" ликвидировал натовскую технику на ореховском направлении.

Российские операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный автомобиль, расположенный севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена группировкой войск "Днепр" представителями гвардейской 58-й армии в ходе проведения специальной военной операции на ореховском направлении. Известно, что у противника поражен беспилотник самолетного типа "Баба-Яга", а также автоматический гранатомет MK-19 американского производства.

Наш расчет уничтожает самые разнообразные цели. В основном это живая сила противника, вражеские дроны типа "Баба-яга", укрепления различного вида и вражеская техника. командир расчета с позывным "Вохан"

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Фото и видео: Минобороны России