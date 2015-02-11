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Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили технику ВСУ у Работина

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"Днепр" ликвидировал натовскую технику на ореховском направлении.

Российские операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный автомобиль, расположенный севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена группировкой войск "Днепр" представителями гвардейской 58-й армии  в ходе проведения специальной военной операции на ореховском направлении.  Известно, что у противника поражен беспилотник самолетного типа "Баба-Яга", а также автоматический гранатомет MK-19 американского производства.

Наш расчет уничтожает самые разнообразные цели. В основном это живая сила противника, вражеские дроны типа "Баба-яга", укрепления различного вида и вражеская техника.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, минобороны, ореховское направление, работино, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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