В ходе зачистки поселка Успеновка были уничтожены десятки украинских бойцов.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки войск в ходе освобождения поселка Успеновка, расположенного в юго-западном направлении от города Красноармейска на территории Донецкой народной республики уничтожили практически всю группировку Вооруженных сил Украины, которая находилась в населенном пункте. Соответствующее заявление в комментарии для журналистов из новостного агентства ТАСС сделал командир мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" с позывным Бад.

В штурме населенного пункта наши военнослужащие предлагали им [ВСУ] сдаться, но в 98% случаев противник не сдавался. Вел бой до конца. Все были уничтожены. командир с позывным "Бад"

Боец добавил, что в ходе зачистки поселка Успеновка были уничтожены десятки украинских солдат. В населенном пунуте армия киевского режима ранее уничтожала попавших в российский плен сослуживцев. По данным российского командира, по месту расположения пленных открывался прицельный, шквальный огонь из всех имеющихся в распоряжении ВСУ артиллерийских орудий.

В начале апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Успеновка в ДНР.

Ми-28НМ и Ка-52М уничтожили блиндажи ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России