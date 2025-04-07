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Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Успеновки в ДНР

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В ходе зачистки поселка Успеновка были уничтожены десятки украинских бойцов.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки войск в ходе освобождения поселка Успеновка, расположенного в юго-западном направлении от города Красноармейска на территории Донецкой народной республики уничтожили практически всю группировку Вооруженных сил Украины, которая находилась в населенном пункте. Соответствующее заявление в комментарии для журналистов из новостного агентства ТАСС сделал командир мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" с позывным Бад.

В штурме населенного пункта наши военнослужащие предлагали им [ВСУ] сдаться, но в 98% случаев противник не сдавался. Вел бой до конца. Все были уничтожены.

командир с позывным "Бад"

Боец добавил, что в ходе зачистки поселка Успеновка были уничтожены десятки украинских солдат. В населенном пунуте армия киевского режима ранее уничтожала попавших в российский плен сослуживцев. По данным российского командира, по месту расположения пленных открывался прицельный, шквальный огонь из всех имеющихся в распоряжении ВСУ артиллерийских орудий.

В начале апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Успеновка в ДНР. 

Ми-28НМ и Ка-52М уничтожили блиндажи ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, минобороны, сво, успеновка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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