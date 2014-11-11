Ми-28НМ и Ка-52М уничтожили блиндажи ВСУ в курском приграничье

Экипажи ВКС России выполнили задачу на СВО.

Российская боевая группа в составе разведывательно-дарных вертолетов Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого борта Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой Вооруженных сил Украины, размещенных на территории приграничных районов в Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена ударным подразделением армейской авиации от Воздушно-космических сил страны в ходе проведения специальной военной операции.

Выполняли вылеты по указанному направлению. Моя задача заключается в том, чтобы сопроводить ударные вертолеты до места. Сегодня были уничтожены блиндажи с живой силой противника, а также техника. Иван, командир вертолета Ми-8ПСГ

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. Далее экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После этого вертолеты успешно вернулись на аэродром вылета.

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Фото и видео: Минобороны России