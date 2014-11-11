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Ми-28НМ и Ка-52М уничтожили блиндажи ВСУ в курском приграничье

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Экипажи ВКС России выполнили задачу на СВО.

Российская боевая группа в составе разведывательно-дарных вертолетов Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого борта Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой Вооруженных сил Украины, размещенных на территории приграничных районов в Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена ударным подразделением армейской авиации от Воздушно-космических сил страны в ходе проведения специальной военной операции.  

Выполняли вылеты по указанному направлению. Моя задача заключается в том, чтобы сопроводить ударные вертолеты до места. Сегодня были уничтожены блиндажи с живой силой противника, а также техника.

Иван, командир вертолета Ми-8ПСГ

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. Далее экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После этого вертолеты успешно вернулись на аэродром вылета. 

"Мста-Б" уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: аллигатор, вкс россии, всу, ка-52м, курская область, ми-28нм, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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