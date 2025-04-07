Артиллеристы-десантники поразили противника, прятавшегося в полуразрушенных строениях.

Российские боевые расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области на каховском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена артиллерийским подразделением группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции. Ролик с моментами боевой работы военнослужащих опубликовал в собственном Telegram-канале губернатор нового региона страны Владимир Сальдо.

Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории... пункт временной дислокации ВСУ. Пункт временной дислокации находился в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы. пресс-служба Минобороны России

Полученные сведения об объектах противника были немедленно переданы на пункт управления отечественной артиллерией. После получения данных по цели бойцы заняли огневую позицию, затем подготовили к применению орудие и точными выстрелами нанесли огневое поражение армии киевского режима.

Экипажи танков сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении.

Фото и видео: Минобороны России