"Север" выполнил задачу на СВО.

Экипажи российских танков сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на харьковском направлении, уничтожив огневые позиции противника. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 44-го армейского корпуса при "Северной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие добавили, что работа проводилась с закрытой позиции при помощи осколочно-фугасных снарядов. Операторы беспилотников позже подтвердили ликвидацию всех заявленных целей.

Экипажи точечными выстрелами уничтожили огневые позиции пулеметных расчетов ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на Харьковском направлении СВО. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что отечественные танковые подразделения оказывают круглосуточную поддержку штурмовикам. В приоритете у экипажей тяжелых боевых машин значатся укрепления и техника армии киевского режима.

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Фото и видео: Минобороны России