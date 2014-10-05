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Минобороны: в результате удара по Кривому Рогу ВСУ потеряли до 85 военных
Сегодня, 22:40
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Минобороны: в результате удара по Кривому Рогу ВСУ потеряли до 85 военных

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Среди них в том числе были иностранные инструкторы.

Министерство обороны прокомментировало удар по Кривому рогу. Как сообщают в ведомстве, высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении был нанесен в 18:49.

Военные били по месту совещания противника с командирами соединений и иностранными инструкторами в одном из ресторанов Кривого рога.

По данным ведомства, в результате удара Вооруженные силы Украины понесли потери – до 85-ти украинских военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20-ти единиц автомобильной техники.

Ранее на Piter.TV: Расчеты "Гвоздик" уничтожили технику и пехоту ВСУ в Курской области. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты  при "Северной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ

Теги: кривой рог, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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