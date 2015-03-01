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Расчеты "Гвоздик" уничтожили технику и пехоту ВСУ в Курской области

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"Север" выполнил поставленную командованием задачу в приграничье.

Российские расчеты самоходных автоматических установок (САУ) "Гвоздика" в ходе выполнения огневых задач уничтожили укрепления, технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находившуюся в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты  при "Северной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.  

Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика"  при выполнении огневых задач уничтожили укрепления, боевую технику и пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области.

пресс-служба Минобороны России

Командир взвода с позывным "Висла" указал СМИ, что в условиях плотного контроля местности разведывательными беспилотниками противника очень важна мобильность нашей гаубицы. Российское преимущество в том, что "Гвоздика" этому условию подходит, поэтому специалисты оперативно отрабатывает по целям, а затем покидает месторасположение. Военнослужащий указал, что за десять минут удается полностью отработать боевой комплект.

Военный самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, гвоздика, курская область, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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