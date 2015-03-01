Расчеты "Гвоздик" уничтожили технику и пехоту ВСУ в Курской области

"Север" выполнил поставленную командованием задачу в приграничье.

Российские расчеты самоходных автоматических установок (САУ) "Гвоздика" в ходе выполнения огневых задач уничтожили укрепления, технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находившуюся в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты при "Северной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.

Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" при выполнении огневых задач уничтожили укрепления, боевую технику и пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области. пресс-служба Минобороны России

Командир взвода с позывным "Висла" указал СМИ, что в условиях плотного контроля местности разведывательными беспилотниками противника очень важна мобильность нашей гаубицы. Российское преимущество в том, что "Гвоздика" этому условию подходит, поэтому специалисты оперативно отрабатывает по целям, а затем покидает месторасположение. Военнослужащий указал, что за десять минут удается полностью отработать боевой комплект.

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Фото и видео: Минобороны России