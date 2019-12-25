Лиговский путепровод появился над Балтийской железной дорогой еще в 1950 году.

В сентябре завершится реконструкция Лиговского путепровода, который улучшит транспортную доступность Красносельского района. Сегодня здесь проживает более 400 тысяч человек. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Лиговский путепровод появился над Балтийской железной дорогой еще в 1950 году и на данный момент он является одним из самых загруженных в Петербурге.

Важно было полностью заменить конструкции, не закрывая движение. Для этого мы возвели сталежелезобетонный путепровод на три полосы движения правого направления. Прежний участок путепровода демонтировали – там появится новый на три полосы движения левого направления. Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

Также, по словам Максима Соколова, параллельно идет реконструкция проспекта Маршала Жукова и Таллинского шоссе – все дороги и путепровод должны стать шестиполосными.

Ранее вице-губернатор Соколов сообщил, что на станции метро "Горный институт" на 85% выполнен объем горнопроходческих работ.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов