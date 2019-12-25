На станции метро "Горный институт" на 85% выполнен объем горнопроходческих работ

До 2024 года метростроевцы планируют завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования.

На станции метро "Горный институт" на 85% выполнен основной объем горнопроходческих работ. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Эта станция станет третьей станцией метро на Васильевском острове, в перспективе планируется продолжить Лахтинско-Правобережную линию до станции "Морской фасад".

До 2024 года метростроевцы планируют завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные и отделочные работы и благоустройство объекта в целом.

В оформлении подземного вестибюля архитекторы планируют воплотить идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию.

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали, почему на новых станциях прохладнее.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов