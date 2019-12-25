В метрополитене Петербурга рассказали, почему на новых станциях прохладнее

Грунт еще не успевает прогреться.

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали, почему на новых станциях прохладнее, чем на старых. Информация появилась в Telegram-канале "Метро. Повседневности" 10-го августа.

Дело в том, что после открытия станции земля еще не успевает прогреться. Таким образом, все зависит от температуры грунта, а не системы вентиляции, как некоторые предполагают.

Изначально метрополитен проектировали так, чтобы система вентиляции была общей. В вентиляционных шахтах, которые можно увидеть на поверхности, проходят тоннели. Они объединены в одну систему. Работники метрополитена спускаются по этим шахтам и занимаются переоборудованием в вентиляционные ходы. Через них воздух поступает, а также выходит.

Накануне Piter.TV рассказал о том, что павильон станции "Фрунзенская" расширят на 7 тыс. кв. метров.

Фото: Piter.TV