На станции "Фрунзенская" появится единый диспетчерский центр метрополитена

Власти решили скорректировать площади трех объектов.

Площадь вестибюля станции метро "Фрунзенская" увеличат на 7 тыс. квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга 9-го августа.

Власти решили увеличить площадь трех объектов и внести корректировки в проекты планировки. Речь идет о пожарном депо недалеко от Муринского ручья, поликлинике в Невском районе и вестибюле станции "Фрунзенская". Это увеличит вместимость зданий, их пропускную способность и нарастит мощность организаций.

Площадь депо вырастет почти на 268 "квадратов", высоту поликлиники увеличат на 14 метров, а у вестибюля станции прибавится почти 7 тыс. кв. метров. На новой площади в метро разместится единый диспетчерский центр. Средства на работы выделит ГУП "Петербургский метрополитен".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный представил проект планировки территорий для продолжения "коричевой" линии на юго-западе Петербурга.

Фото: Piter.TV