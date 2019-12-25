Смольный представил проект планировки территории для строительства новых станций "коричневой" линии метро

Эти станции планируют открыть после 2030-го года.

На сайте Смольного 3 августа опубликовали проект планировки и межевания территории для строительства "коричневой" линии метрополитена.

Речь идет о станциях "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая Поляна".

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что в Петербурге возобновилось проектирование "коричневой" линии. Этим занимается московская компания "Метрогипротранс". Компания подала жалобу на победителя конкурса, после чего проектировочные работы приостановили.

До "Юго-Западной" должны быть построены "Каретная", "Боровая", "Заставская", "Броневая" и "Путиловская".

Единственной метростроительной компанией Петербурга в скором времени станет "Метрострой Северной столицы". Власти надеются, что коллектив "Метростроя" перейдет в новую компанию.

Фото: Piter.TV