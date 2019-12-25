Проектирование "коричневой" линии метро возобновят в Петербурге

Работы были приостановлены из-за жалобы московской компании "Метрогипротранс".

Согласно решению арбитражного суда Северо-Западного федерального округа в третьей инстанции, московская компания "Метрогипротранс" продолжит проектирование четырех станций Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Об этом сообщила "Фонтанка".

Решение опубликовано на сайте арбитража, согласно документу на "коричневой" линии появятся "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая Поляна".

Конкурс на строительство станций почти на миллиард рублей был объявлен в 2019 году, тогда его выиграл "Ленметрогипротранс", заявку "Метрогипротранс" отклонили из-за претензий к банковской гарантии. Московская компания подала жалобу, работы по проектировке приостановили. Вероятно, можно надеяться, что новые станции появятся через 10 лет, к 2030 году.

Ранее мы писали, что "Метрострой" построит новые станции на зеленой ветке метро за 2 месяца.

Фото: Piter.tv