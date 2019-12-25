"Метрострой" построит новые станции на зеленой ветке метро за 2 месяца

Решение приняли в арбитражном суде.

Компания "Метрострой" стала фигурантом очередного разбирательства. На днях от петербургской "Дирекци транспортного строительства" был подан иск, согласно которому суд обязал главного застройщика метро возвести станции от метро "Приморская" до "Улица Савушкина" по зеленой ветке до конца августа. Об этом сообщает Delovoe.TV со ссылкой на базу арбитражных судов.

Стороны заключили контракт на строительство объектов в 2015 году. Позже, в 2018-ом, была обозначена их стоимость - 31,6 млн рублей. Представители метростроя смогли выплатить в срок лишь 29,3 млн, не подготовив полный пакет документов и сдав работу с "недоделками".

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти полностью встал на сторону исца.

Ранее в СПбГЭУ сообщили о переходе на дистанционное обучение.

Фото: Delovoe.TV