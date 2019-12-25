В СПбГЭУ сообщили о переходе на дистанционное обучение

Санкт-Петербургский государственный экономический университет переводит обучение в дистанционный формат с 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге с 21 июня временно приостанавливается посещение университета обучающимися.
говорится в сообщении.
Обучение будет проходить онлайн, а сдача сессии — по видеоконференцсвязи и посредством СДО "Moodle".
Режим продлится вплоть до особого распоряжения ректора.
Комитет по высшей школе и науке распоряжения о переводе на дистанционное обучение пока не выпускал.
Фото: Piter.TV
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