В СПбГЭУ сообщили о переходе на дистанционное обучение

Режим продлится до особого распоряжение ректора.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет переводит обучение в дистанционный формат с 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге ​ с 21 июня временно приостанавливается посещение университета обучающимися. говорится в сообщении.

Обучение будет проходить онлайн, а сдача сессии — по видеоконференцсвязи и посредством СДО "Moodle".

Режим продлится вплоть до особого распоряжения ректора.

Комитет по высшей школе и науке распоряжения о переводе на дистанционное обучение пока не выпускал.

Фото: Piter.TV