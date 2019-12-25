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В СПбГЭУ сообщили о переходе на дистанционное обучение
Сегодня, 11:08
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В СПбГЭУ сообщили о переходе на дистанционное обучение

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Режим продлится до особого распоряжение ректора.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет переводит обучение в дистанционный формат с 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге ​ с 21 июня временно приостанавливается посещение университета обучающимися.

говорится в сообщении.

Обучение будет проходить онлайн, а сдача сессии — по видеоконференцсвязи и посредством СДО "Moodle". 

Режим продлится вплоть до особого распоряжения ректора.

Комитет по высшей школе и науке распоряжения о переводе на дистанционное обучение пока не выпускал. 

Фото: Piter.TV

Теги: дистанционка, обучение, сессия, спбгэу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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