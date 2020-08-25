Петербургские вузы пока не планируют переходить на "дистант"

В комитете по науке и высшей школе отметили, что специального распоряжения пока нет.

Во вторник, 15 июня, в комитете по науке и высшей школе заявили, что пока региональные вузы не переходят на дистанционный формат обучения, передает "Петербургский дневник".

Чиновники уточнили, что специального распоряжение пока не было. Отмечается, что частично некоторые университеты продолжают работу на "дистанте". Такой политики придерживается ряд столичных вузов из числа заболевших коронавирусом: МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана. Студентам придется сдавать сессию и защищать дипломы онлайн.

Напомним, что с 17 июня в Петербурге снова вводят коронавирусные ограничения. А с 14 июня посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски.

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