В петербургских вузах отменяются занятия 23 марта

Кроме того, губернатор Петербурга заявил, что в городе "в знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье приняли решение отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия".

В вузах Петербурга в субботу, 23 марта, отменяются учебные занятия. Об этом пишет "Фонтанка" 22 марта.

Речь идет о Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Высшей Школе Экономики, Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

Кроме того, губернатор Петербурга заявил, что в городе "в знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье приняли решение отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия".

Вечером 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" неизвестные открыли стрельбу и совершили поджог здания, в результате чего, предварительно, пострадали 145 человек, среди них – семеро детей, погибли 40. Огонь охватил почти 13 тыс. "квадратов", пожар локализовали, передает МЧС.

Ранее мы рассказывали о том, что после теракта в "Крокус Сити Холле" в Пулково усилили меры безопасности.

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