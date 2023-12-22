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В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек и более 100 пострадали

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Кроме того, по информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели продолжают бороться с пожаром.

По предварительным данным, в результате террористического акта в подмосковном "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта погибли 40 человек и более 100 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.  

Кроме того, по информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели продолжают бороться с пожаром. 

Напомним, что, помимо стрельбы, неизвестные подожгли концертный зал, огонь охватил порядка 3 тыс. "квадратов". Тушат возгорание более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. На горящее здание тремя вертолетами осуществляются сбросы воды, передает МЧС.

Tg-канал SHOT пишет, что задержаны пятеро сотрудников "Крокус Сити Холла". 

Видео: Telegram / 112

UPD: площадь пожара увеличилась до 13 тыс. "квадратов". Роспотребнадзор Подмосковья рекомендует не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с возгоранием.

Теги: крокус сити холл, террористический акт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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