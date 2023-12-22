В московском "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу. Есть пострадавшие и погибшие

Кроме того, был совершен поджог зала. К 20:42 сообщается, что кровля здания начала рушиться.

В московском концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу. Об этом пишет tg-канал "112".

Стрельба произошла перед концертом музыкальной группы "Пикник". По предварительным данным, пострадали около 50 человек, погибли более 10. В здании заблокированы порядка 100 посетителей.

Кроме того, был совершен поджог зала. К 20:42 сообщается, что кровля здания начала рушиться. Пожарные не могут приступить к работе из-за угрозы жизни.

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Видео: Telegram / 112