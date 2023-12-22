После теракта в "Крокус Сити Холле" в Пулково усилили меры безопасности

Аэропорт работает в штатном режиме.

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта в петербургском Пулково усилили меры безопасности. Пассажирам советуют выезжать заранее, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Возможно увеличение времени прохождения предполетных процедур. Пресс-служба аэропорта Пулково

В связи с трагедией в Ленобласти отменяется проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Помимо этого, он сообщил, что дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленобласти режима повышенной готовности.

Фото: Piter.TV