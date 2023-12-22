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В связи с терактом в Подмосковье в Ленобласти отменяют все развлекательные мероприятия
Сегодня, 22:35
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В связи с терактом в Подмосковье в Ленобласти отменяют все развлекательные мероприятия

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Кроме того, Александр Дрозденко сообщил, что дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленобласти режима повышенной готовности.

В Ленобласти в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта отменяется проведение развлекательных мероприятий до особо распоряжения. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем tg-канале. 

Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем. Готовим заседание Оперативного штаба для принятия дополнительных мер безопасности.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Кроме того, Александр Дрозденко сообщил, что дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленобласти режима повышенной готовности. 

Напомним, в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли стрельбу и подожгли здание. Ликвидация пожара проходит до сих пор, огонь охватил почти 13 тыс. "квадратов", передает МЧС. Известно о 40 погибших и 100 пострадавших.

Фото: Telegram / 112

Теги: адександр дрозденко, крокус сити холл, оперштаб ленобласти, террористический акт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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