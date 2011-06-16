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Два университета Петербурга попали в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников
Сегодня, 10:28
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Два университета Петербурга попали в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников

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Всего в рейтинг попали 57 вузов, в исследовании участвовали классические и профильные экономические университеты.

Два петербургских вуза попали в рейтинг университетов с самыми высокими зарплатами выпускников 2019-2024 годов по РФ. Список составили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. 

Четвертую строчку занял Петербургский государственный университет, в среднем его студенты получают 170 тыс. рублей в месяц. После учебы 93% специалистов остаются в Северной столице. 

А на седьмом месте оказался Петербургский государственный экономический университет с зарплатами выпускников до 140 тыс. рублей. Доход увеличился за год на 5 тыс. рублей. Карьеру в городе на Неве продолжают 75% молодых людей. 

Всего в рейтинг попали 57 вузов, в исследовании участвовали классические и профильные экономические университеты. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургские вузы 20 июня стартовала приемная кампания. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: петербургские вузы, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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