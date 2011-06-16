Два университета Петербурга попали в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников

Всего в рейтинг попали 57 вузов, в исследовании участвовали классические и профильные экономические университеты.

Два петербургских вуза попали в рейтинг университетов с самыми высокими зарплатами выпускников 2019-2024 годов по РФ. Список составили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Четвертую строчку занял Петербургский государственный университет, в среднем его студенты получают 170 тыс. рублей в месяц. После учебы 93% специалистов остаются в Северной столице.

А на седьмом месте оказался Петербургский государственный экономический университет с зарплатами выпускников до 140 тыс. рублей. Доход увеличился за год на 5 тыс. рублей. Карьеру в городе на Неве продолжают 75% молодых людей.

Всего в рейтинг попали 57 вузов, в исследовании участвовали классические и профильные экономические университеты.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургские вузы 20 июня стартовала приемная кампания.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)