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В петербургские вузы 20 июня стартовала приемная кампания
Сегодня, 15:45
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В петербургские вузы 20 июня стартовала приемная кампания

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В этом году учреждения примут на бюджетной основе свыше 33 тыс. первокурсников.

Началась приемная кампания в вузы Петербурга. В этом году учреждения примут на бюджетной основе свыше 33 тыс. первокурсников, рассказали в Смольном. 

Городское правительство ведет планомерную работу по увеличению контрольных цифр приема на наиболее востребованные для экономики направления подготовки. В центре внимания остаются инженерно-технические специальности – 60% от общего приема. 

Ранее мы сообщили о том, что ведущие вузы России подняли цены на обучение. Больше всего подорожало обучение в Московском физико-техническом институте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вузы, поступление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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