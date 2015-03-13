В петербургские вузы 20 июня стартовала приемная кампания

В этом году учреждения примут на бюджетной основе свыше 33 тыс. первокурсников.

Началась приемная кампания в вузы Петербурга. В этом году учреждения примут на бюджетной основе свыше 33 тыс. первокурсников, рассказали в Смольном.

Городское правительство ведет планомерную работу по увеличению контрольных цифр приема на наиболее востребованные для экономики направления подготовки. В центре внимания остаются инженерно-технические специальности – 60% от общего приема.

Ранее мы сообщили о том, что ведущие вузы России подняли цены на обучение. Больше всего подорожало обучение в Московском физико-техническом институте.

Фото: Piter.TV