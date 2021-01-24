Сильнее всего подорожало обучение в Московском физико-техническом институте.

Ведущие вузы России подняли цены на обучение минимум на 25% год к году. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные агентства RAEX.

Отмечается, что сильнее всего подорожало обучение в Московском физико-техническом институте. Так, цена за обучение по программе "прикладная математика и информатика выросла на 64% (767 тыс. рублей). В МГУ им. М. В. Ломоносова сильное повышение цены зафиксировали на программу "лечебное дело" - 40% (734 тыс. рублей). В РАНХиГСе значительно повысили цену за программу "экономика" - на 30% (570 тыс. рублей).

Ранее мы сообщали, что средние зарплаты выпускников-айтишников петербургских вузов составили 270 тыс. рублей.

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