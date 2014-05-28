Средние зарплаты выпускников-айтишников петербургских вузов составили 270 тыс. рублей

Выпускники Московского физико-технического института могут претендовать на оклады размером в 330 тысяч рублей.

Определены учебные заведения, чьи выпускники-айтишники получают самые высокие зарплаты. Согласно информации, предоставленной РБК, Санкт-Петербургский государственный университет занимает четвёртую позицию в данном рейтинге, пропустив вперёд столичные университеты.

Средняя зарплата выпускников СПбГУ достигает 270 тысяч рублей ежемесячно. Ещё одним представителем Петербурга в списке лучших стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, чьи выпускники-айтишники зарабатывают в среднем около 220 тысяч рублей.

Топовую тройку уверенно заняли московские вузы: выпускники Московского физико-технического института могут претендовать на оклады размером в 330 тысяч рублей, студенты МГУ и ИТМО — на 290 тысяч рублей, а окончившие МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Высшую школу экономики ожидают зарплаты в пределах 280 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что экзамены по выбору сдали более 11 тыс. девятиклассников в школах Ленобласти.

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