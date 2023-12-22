Петербургским абитуриентам назвали специальности, на которые добавят бюджетные места

Приемная кампания стартует 20 июня, комиссии будут работать во всех 69 вузах города.

В 2024 году вузы Петербурга примут на бюджетной основе на очную форму обучения 31 425 первокурсников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 17 апреля.

Приемная кампания стартует 20 июня, комиссии будут работать во всех 69 вузах города. Увеличится прием на педагогические, инженерные и творческие специальности, медицинские, сельскохозяйственные, математические и естественные науки.

Кроме того, отмечается, что вырастет число категорий абитуриентов, поступающих по отдельной квоте. Вузы примут Героев РФ, которые трижды награждены орденами Мужества, детей погибших или удостоенных государственных наград участников СВО. Также поступить без сдачи экзаменов смогут победители и призеры олимпиад школьников.

Помимо этого, по отдельной квоте могут поступать участники СВО и их дети, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, дети-инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории.

Расширен список индивидуальных достижений абитуриента, за которые вуз по своему усмотрению начисляет дополнительные баллы. С этого года будут учитываться – участие в СВО, прохождение военной службы по призыву и по контракту, медали "За особые успехи в учении" I или II степени, спортивные достижения на чемпионатах и кубках России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV