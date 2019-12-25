Вице-губернатор встретился с работниками "Метростроя"

Коллектив по максимуму хотя перевести в новую метростроительную компанию.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов встретился с лидерами трудового коллектива ОАО "Метрострой". Об этом 2 августа он сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

Планируется, что работники "Метростроя" перейдут в новую компанию АО "Метрострой Северной столицы". Всем сотрудникам пообещали выплату всех положенных финансовых средств. Власти работают над тем, чтобы переход был максимально "бесшовным".

Строительство новых станций невозможно без набора новых квалифицированных сотрудников и разворачивания дополнительных мощностей. С сентября "Метрострой Северной столицы" станет единственной метростроительной компанией города. Контрольный пакет акций у Петербурга.

Ранее губернатор Александр Беглов перечислил, какие станции метро могут открыться до 2024-го года при самом оптимистичном сценарии.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов