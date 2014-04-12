Новые станции метро могут открыться в Петербурге в 2024 году

Однако для этого нужна помощь федеральных властей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" назвал условие, при котором новые станции метро будут открыты в 2024 году. Для этого необходима финансовая поддержка из федерального бюджета, так как средств из городского не хватает.

Градоначальник отметил, что ситуацию со строительством метро заметно осложнило предбанкротное состояние компании АО "Метрострой". В городе создали новую компанию – "Метрострой Северной столицы", но для начала нужно решить множество технических вопросов.

Губернатор также рассказал о строительстве станции метро в Кудрово. Беглов пояснил, что Петербург в первую очередь будет тратить средства из собственного бюджета на транспортную развязку города. Кудрово является территорией Ленобласти.

Ранее Беглов объяснил, почему Петербургу нужна КАД-2.

Фото: Piter.TV