Беглов объяснил, почему Петербургу нужна КАД-2

Эта трасса в первую очередь разгрузит сеть региональных и городских автомобильных дорог.

Трасса, по которой пройдет вторая кольцевая автодорога в Петербурге, еще не определена. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире на телеканале "78".

По словам градоначальника, вопрос о КАД-2 поднимался уже много лет. Но сейчас возникла острая необходимость строительства новой трассы из-за пробок на КАД-1.

Эта дорога будет проходить по территории Ленобласти. В первую очередь она должна разгрузить сеть региональных и городских автомобильных дорог и соединить часть населенных пунктов города и области. Кроме того, она позволит расширить трафик, который идет через Финляндию. Благодаря КАД-2 город получит круглосуточный проезд через Неву.

Беглов добавил, что деньги на реализацию проекта будут выделены, в том числе, из федерального бюджета. Первый этап строительства – Витебская развязка – обойдется в более чем 40 млрд рублей. Следующие этапы – второй, третий и четвертый – будут стоить 180 млрд рублей.

Ранее мы писали, что из "Юнтолово" до метро "Беговая" запустят новый социальный маршрут.

Фото: Piter.TV