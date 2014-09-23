Из "Юнтолово" до метро "Беговая" запустят новый социальный маршрут

Автобусы начнут ходить до метро уже к 1 сентября.

Для жителей микрорайна "Юнтолово" запустят новый социальный автобусный маршрут. Он будет возить пассажиров до станции метро "Беговая". Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Глава города рассказал, что к нему с просьбой обратилась жительница "Юнтолово". Она пожаловалась, что из микрорайона до метро можно добраться только на двух коммерческих автобусах. Единственный социальный доезжает только до ж/д станций "Лахта" и "Ольгино".

По словам Беглова, запустить новый социальный маршрут до "Беговой" планировалось в июле 2022 года, когда стартует новая модель транспортного обслуживания. Однако теперь процесс будет ускорен, и автобусы начнут ходить до метро уже к 1 сентября.

Ранее Смольный объявил новые тендеры по транспортной реформе более чем на 40 млрд рублей.

Фото: Piter.TV