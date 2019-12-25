У Дома Мертенса на Невском появилась необычная металлическая конструкция

Временную галерею для защиты пешеходов установили на время реставрации фасада.

На Невском проспекте, 21, возле Дома Мертенса установили металлическую защитную галерею. Необычная конструкция привлекла внимание петербуржцев: некоторые предположили, что у исторического здания появилась новая пристройка. Однако сооружение временное и предназначено для безопасности прохожих во время реставрации фасада.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) пояснили, что ордер на установку пешеходной галереи частной организации выдали ещё в начале октября.

Необычный вид конструкции связан с особенностями здания. Фасад Дома Мертенса выполнен из камня, поэтому закрепить на нём строительные леса с помощью отверстий невозможно. В связи с этим галерею сделали самонесущей: она опирается на бетонные основания, установленные непосредственно на тротуаре, и не соприкасается с историческим фасадом.

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Фото: ГАТИ