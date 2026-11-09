Экономист Орлова объяснила, почему покупка криптовалюты остается рискованной

Россиянам разрешат владеть тремя криптовалютами, но купить их будет непросто.

Легализация владения отдельными криптовалютами в России не означает, что неквалифицированные инвесторы смогут свободно покупать их на отечественных регулируемых площадках. Банк России определил перечень из 3 цифровых активов, доступных этой категории граждан: биткоин, эфир и USD Tether. О том, что изменится для инвесторов и какие риски сохраняются, рассказала доктор экономических наук, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Ольга Орлова, передает "Вечерний Санкт-Петербург".

По словам эксперта, главное нововведение заключается в признании возможности владеть биткоином, эфиром и USD Tether в рамках российской юрисдикции. При этом на внутреннем рынке пока нет государственных площадок, которые позволяли бы неквалифицированным инвесторам напрямую приобретать классические криптовалюты.

В России действуют операторы информационных систем, работающие в рамках законодательства о цифровых финансовых активах. В частности, такие платформы есть у крупных банков. Однако они выпускают собственные токены, обеспеченные реальными активами, а не торгуют биткоином или эфиром.

Покупка этих криптовалют по-прежнему возможна преимущественно через иностранные биржи, которые не подчиняются российскому Центробанку. Поэтому надежность операций зависит от репутации и истории работы конкретной площадки, отметила Орлова.

Эксперт выделила несколько основных рисков вложений в цифровые активы. Первый — высокая волатильность: стоимость криптовалюты может измениться на 20–30 % за сутки. Второй связан с инфраструктурой. Если биржа обанкротится или ее работу заблокируют, инвестор может потерять деньги. В отличие от банковских вкладов, такие средства не застрахованы.

Еще одна опасность — утрата доступа к криптовалютному кошельку. Если владелец забудет пароль, восстановить средства может оказаться невозможно. Кроме того, сохраняется регуляторный риск: правила выпуска и обращения цифровых активов могут измениться.

В перспективе легально приобретать криптовалюту внутри страны можно будет через операторов обмена, получивших лицензию Банка России. Однако этот механизм пока не запущен в полноценном формате для массовых неквалифицированных инвесторов.

Отдельно Орлова рассказала об условиях получения статуса квалифицированного инвестора. Для этого необходимо соответствовать хотя бы одному из установленных требований. В частности, учитываются наличие активов на сумму до 24 млн рублей, опыт работы в организации, связанной с операциями на финансовом рынке, или достаточный объем сделок с ценными бумагами и производными инструментами.

Также основанием могут стать профильное высшее экономическое образование или международные финансовые сертификаты, признанные в России, например CFA, FRM или CHA. Для подтверждения квалификации по отдельным критериям учитываются сделки на сумму от 6 млн рублей и их частота.

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