Политолог Соколов объяснил, почему мира пока ждать не стоит

Атаки дронов на Ленобласть могут продолжиться, считают эксперты.

В ночь на 9 ноября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Над регионом сбили 113 БПЛА. Обломки повредили жилые дома во Всеволожске и Киришах, а на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода возник пожар. Во Всеволожске погибла женщина, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Ее семья находилась в квартире на верхнем этаже многоэтажного дома, когда обломок сбитого беспилотника упал на крышу. Жильцов эвакуировали, рядом организовали пункт временного размещения. Также из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались 5 населенных пунктов и 144 трансформаторные подстанции. К 10:00 электроснабжение восстановили. Пожар на территории предприятия в Киришах к 10:24 локализовали.

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов рассказал, что Украина применяет несколько моделей БПЛА, в том числе "Лютый", FP-1, UJ-22 Airborne и UJ-26 Beaver. Кроме того, используются аппараты с турбореактивными двигателями, среди которых "Барс", "Пекло" и "Паляница". По оценке специалиста, противник анализирует российские системы защиты и постоянно совершенствует беспилотники для их преодоления.

Федутинов подчеркнул, что универсального средства защиты от дронов не существует. Наиболее эффективной он считает многоуровневую оборону, объединяющую радиолокационные и оптико-электронные системы обнаружения, акустические датчики, средства радиоэлектронной борьбы, зенитные комплексы и дроны-перехватчики.

Эксперт также отметил, что западные страны продолжают поддерживать Украину. Помощь включает поставки готовых беспилотников и отдельных компонентов для их производства. По его мнению, на продолжение этой практики влияют политические интересы западных государств и заинтересованность предприятий военно-промышленного комплекса в развитии и испытании новых технологий.

Политолог Константин Соколов считает, что рассчитывать на скорое завершение конфликта не стоит. Он усомнился в результативности переговоров представителей России, США и Украины, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби.

В ночь на 16 октября в Ленинградской области силы ПВО уничтожили четыре дрона.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)