Сабадаш избежал взыскания 1,4 млрд рублей по делу о банкротстве компании

Арбитраж отказал во взыскании миллиардного долга с экс-сенатора Сабадаша.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал во взыскании 1,4 млрд рублей с бывшего сенатора Александра Сабадаша и его делового партнёра Гарри Иткина. Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО "Милан" требовал привлечь предпринимателей к субсидиарной ответственности, считая, что их действия привели компанию к банкротству.

Заявление рассматривалось с 2018 года. Производство приостанавливали на время уголовного разбирательства в отношении Сабадаша. К рассмотрению требования суд вернулся в марте 2026 года.

Компания "Милан" была связана с ликероводочным заводом "Ливиз", которым владел Сабадаш. В ходе расследования одного из уголовных дел следствие установило, что организацию использовали для вывода средств из банка "Таврический".

Однако суд не признал эти обстоятельства достаточным основанием для привлечения предпринимателей к ответственности. В решении указано, что обвинительные приговоры Сабадашу сами по себе не доказывают, что именно его действия привели к неплатежеспособности "Милана".

Кроме того, с мая 2014 года бизнесмен находился под стражей и, согласно судебному акту, уже не управлял своими компаниями. Документы ООО "Милан", которые не удалось получить конкурсному управляющему, были изъяты правоохранительными органами.

Решение арбитража намерены обжаловать.

Александр Сабадаш возглавил "Ливиз" в 1997 году. С 2003 по 2006 год он представлял Ненецкий автономный округ в Совете Федерации. В августе 2026 года бывшего сенатора приговорили к 12 годам колонии по делам о мошенничестве и растрате.

Ранее мы сообщали, что экс-главу управления гражданской защиты Ленобласти приговорили к 8 годам колонии.

Фото: Piter.TV