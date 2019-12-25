Экс-главу управления гражданской защиты Ленобласти приговорили к 8 годам колонии

Бывшего чиновника Ленобласти осудили за приемку некачественных противогазов и взятку.

Ленинский районный суд вынес приговор бывшему руководителю управления гражданской защиты Ленинградской области Олегу Сайфулину. Его признали виновным в преступлениях, связанных с приемкой некачественных средств защиты и получением взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Сайфулин обеспечил приемку противогазов по 4 государственным контрактам, несмотря на отсутствие у продукции сертификатов. Он распорядился, чтобы подчиненные разместили товар на складах, а затем подписал необходимые документы. В результате региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 231,5 млн рублей. Качественные средства защиты впоследствии пришлось закупать повторно.

Кроме того, бывший чиновник через посредника получил 750 тысяч рублей от представителя компании-поставщика. Как установили следствие и суд, деньги предназначались за беспрепятственное подписание документов и своевременную оплату по контрактам.

Во время обыска в доме Сайфулина обнаружили 3 патрона калибра 5,45 мм. Вину в незаконном хранении боеприпасов он признал, однако обвинения в коррупции отрицал.

Суд назначил бывшему чиновнику 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 2,25 млн рублей. В течение 6 лет после освобождения ему также запрещено занимать государственные должности.

Ранее мы сообщали, что Семака и его жену оштрафовали за нарушения правил вывоза предметов из стран Европы.

Фото: Piter.TV