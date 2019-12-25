Главного тренера "Зенита" Семака задержали в аэропорту Мюнхена

Его вместе с супругой оштрафовали за нарушения правил вывоза предметов из стран Европы.

Главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщила жена тренера Анна Семак в своем Telegram-канале.

По словам супруги Семака, они прилетели в Мюнхен по медицинским вопросам. На обратном пути в аэропорту они направились оформить tax free. При проверке вещей к ним подошли сотрудники полиции для проведения допроса.

Анна Семак отметила, что ее и мужа заставили заплатить штраф за нарушения правил вывоза предметов из стран Европы. Кроме того, купленные вещи у них конфисковали. В итоге тренер "Зенита" и его жена опоздали на самолет и были вынуждены за большую доплату оформить билеты на следующий рейс.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 39 очков после 18 туров. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)