Смольный объявил новые тендеры по транспортной реформе более чем на 40 млрд рублей

В каждом лоте разыгрываются более 20 автобусных маршрутов, на которые перевозчики смогут выйти во время транспортной реформы.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" опубликовал два конкурса на выполнение работ, связанных с перевозками в Петербурге при переходе к новой транспортной модели. Общая сумма закупок составляет почти 42 млрд рублей.

Первый лот оценили в 22 млрд рублей. В нем власти разыгрывает 24 маршрута. Во втором — за 19,7 млрд — 23 маршрута.

Новую транспортную модель решили вводить постепенно, в три этапа. От маршруток будут избавлять, их маршруты будут дублировать автобусы. На первом этапе, в апреле 2022 года, на маршруты выйдут 800 автобусов в полным сохранением трассы следования. В июне появятся новые маршруты и маршруты с изменением трассы, к этому моменту для них будет готова инфраструктура. На этом этапе задействуют около 700 автобусов. В июле инфраструктура должна быть готова к 1300 новым автобусам.

Всего появится 459 новых автобусных маршрута. Маршруты разделят между разными перевозчиками, которые выиграют конкурсы. Из них 110 будет обслуживать ГУП "Пассажиравтотранс". Всего будет представлено 20 лотов, их разделят по территориальному признаку.

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Фото: Piter.TV