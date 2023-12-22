В связи с невозможностью проезда по Салова автобусы №№ 36, 141 изменили маршрут движения

Водитель грузовика с манипулятором снёс эстакаду на Салова.

В связи с закрытием проезда по улице Салова трассы автобусных маршрутов №№ 36, 141 изменились. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобус № 36 будет направлен по действующей трассе до Благодатной улицы, далее он повернет на улицу Салова, затем проедет по Бухарестской улице, после Волковскому проспекту, затем по Мгинской улице. В обратном направлении автобус проездет Мгинской улице, затем по улице Самойловой, после по улице Салова, потом повернет на Волковский проспект, проедет по Бухарестской, затем по Салова и далее выйдет на действующую трассу.

Автобус № 141 будет направлен по действующей трассе до проспекта Славы, далее по Софийской улице, затем по улице Салова, потом по Бухарестской, далее по Волковскому проспекту, затем по Салова, повернет на улицу Самойловой и далее по действующей трасса.

В обратном направлении: по действующей трассе до Мгинской ул., далее улица Самойловой, улица Салова, Волковский проспект, Бухарестская улица, улица Салова, Софийская улица, действующая трасса. Пресс-служба "Организатора перевозок"

Напомним, что водитель грузовика с манипулятором снёс эстакаду на Салова.

Ранее мы писали, что c 19 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Лизы Чайкиной.

Фото: Piter.tv