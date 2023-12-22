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С 19 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Лизы Чайкиной
Сегодня, 15:21
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С 19 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Лизы Чайкиной

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Кроме того, с 19 апреля по 2 мая  в связи с производством работ по текущему ремонту автомобильной дороги ограничивается движение транспорта по проспекту Медиков.

В Петроградском районе закроют движение по улице Лизы Чайкиной. Речь идет об участке от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут 19 апреля, они будут действовать до 15 октября. В это время здесь будет установлена пешеходная галерея. 

Кроме того, с 19 апреля по 2 мая  в связи с производством работ по текущему ремонту автомобильной дороги ограничивается движение транспорта по проспекту Медиков от набережной реки Карповки до Кантемировского моста.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы писали, что автобусы №№ 29, 112, 134А, 134Б 17 апреля будут курсировать по новым маршрутам.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, транспорт, улица лизы чайкиной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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