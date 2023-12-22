Автобусы №№ 29, 112, 134А, 134Б 17 апреля будут курсировать по новым маршрутам

В период с 16:30 до 23:30 в Приморском районе будет частично закрыто движение транспорта.

Движение по Рюхиной и Яхтенной улицам будет закрыто 17 апреля. Кроме того, движение транспорта ограничат по Приморскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобусы №№ 29, 112, 134А, 134Б будут следовать по изменённым маршрутам 17 апреля в период с 16:30 до 23:30 в связи с частичным закрытием движения транспорта.

Автобус №29 будет следовать в объезд на участке от станции метро "Крестовский остров" по Морскому проспекту, Гребной улице, Константиновскому проспекту, набережной Мартынова, Рюхиной улице, Северной дороге.

Автобус № 112 направится по улице Савушкина без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект.

Автобусы №№ 134А, 134Б будут следовать по улице Савушкина, затем по Туристской улице, после Приморскому проспекту.

Ранее мы писали, что на проспекте Науки 18 апреля начнутся работы по прокладке инженерных сетей.

Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок